SARONNO – Mobilitazione dei mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio d ieri per un ragazzo di 18 anni in bicicletta, investito all’incrocio fra via Marconi e via Filippo Reina: a dare l’allarme i passanti, sono accorsi oltre ad una pattuglia della polizia locale anche un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è arrivata l’auto-infermieristica di Saronno. Le condizioni del ciclista, che si è presto ripreso, non sono apparse preoccupanti; è stato comunque trasportato all’ospedale cittadino per essere visitato e medicato di lievi contusioni. L’incidente stradale si è verificato alle 18.40; tanti i cittadini che sono accorsi per capire cosa fosse accaduto.

Gli agenti della vigilanza urbana del comando di Saronno hanno avviato accertamenti ed ascoltato i presenti, obiettivo quello di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso, forze dell’ordine e ambulanza in città per una emergenza medica)

09102020