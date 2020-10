SARONNO / VARESE / LIMBIATE / CARONNO PERTUSELLA / BUSTO ARSIZIO – Cresce il numero di casi covid scoperti nella zona, i dati di ieri pomeriggio parlano di incrementi a Saronno, Caronno Pertusella, e consistenti a Limbiate, Varese e Busto Arsizio.

Ecco il riepilogo:

Saronno: 293 (291)

Caronno Pertusella: 123 (122)

Gerenzano: 50 (49)

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 152

Varese: 450 (442)

Busto Arsizio 542 (533)

Gallarate 330

Laveno Mombello 217

Malnate 183

Coquio Trevisago 136 (135)

Somma Lombardo 144

Gorla Minore 99

In Brianza:

Limbiate 284 (271)

Cesano Maderno 306 (303)

Monza 1.438 (1.422)

Desio 396 (393)

Seregno 347 (342)

Lissone 362 (353)

Brugherio 347 (342)

Vimercate 271 (267)

Giussano 223 (221)

Carate Brianza 205 (204)

In Lombardia sono 1.032 i nuovi positivi, a fronte di 15.590 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 6,6%.

Poco più di mille casi ieri dunque in Lombardia, disposti in modo eterogeneo tra le province. E’ ancora il milanese ad avere il maggior numero di casi: 460 rilevati nelle ultime ventiquattro ore, di cui quasi la metà a Milano città. Quasi centocinquanta casi nella provincia di Monza e Brianza; mentre Varese scende a +58, in calo rispetto all’altro ieri. Molti casi a Pavia e Brescia, che contano rispettivamente 103 e 72 casi.

12102020