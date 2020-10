Covid, il punto dei contagi a Turate

TURATE – Il sindaco Alberto Oleari ha in questi giorni fatto il punto della situazione covid a Turate.

Comunico che a Turate ci sono 5 cittadini che hanno contratto il Covid-19. L’età media dei contagiati si è molto abbassata rispetto a quanto accadeva la scorsa primavera: oggi hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 40 anni e per lo più risultano essere asintomatici o con sintomi lievi. Nonostante quanto detto, invito tutti, soprattutto i più giovani, a non abbassare la guardia (e la mascherina).

Non dobbiamo pensare solo a noi stessi, ma anche a chi ci circonda, in particolare ai bambini e agli anziani. Il verificarsi di casi tra i bambini causerebbe la chiusura di intere classi scolastiche con grave pregiudizio per intere famiglie e per il diritto all’istruzione! Il verificarsi di casi tra gli anziani potrebbe portare serie complicanze a chi ha già un quadro sanitario complesso. Ognuno faccia la sua parte e viva con responsabilità questo periodo!