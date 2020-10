SARONNO / GALLARATE – Covid nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Gallarate, i pazienti positivi sono stati trasferiti in isolamento all’ospedale di Saronno. La notizia è di questo ore: prima di qualsiasi intervento, è obbligatorio effettuare il tampone ed è emersa la positività di alcuni dei pazienti.

La decisione è stata dunque quella di trasferirli nel reparto covid dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, in funzione durante tutta la fase più acuta dell’emergenza coronavirus, fornendo supporto a strutture sanitarie “sotto pressione” di tutta la Lombardia ma che negli ultimi tempi, per fortuna, si era trovato senza più ricoverati. Situazione che, purtroppo, sta ora cambiando. In Ortopedia a Gallarate sono state chiuse le camere del reparto ed è stato avviato un intervento di sanificazione; al contempo sia al personale che agli altri pazienti presenti sono stati sottoposti a tampone.

Anche oggi in salita il dato dei nuovi contagi in diverse località del Varesotto, come Saronno, Tradate, Varese e Busto Arsizio.

(foto archivio: sanificazione all’ospedale di Saronno a cura di un reparto specializzato dell’Esercito italiano)

