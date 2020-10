Stanziamenti asilo, Orizzonte Comune risponde al sindaco di Ceriano

CERIANO LAGHETTO – È ancora polemica in paese sugli stanziamenti di fondi pubblici alle scuole. Il sindaco Roberto Crippa ha rivendicato un finanziamento da quasi 70mila euro per la scuola d’infanzia, accusando l’opposizione di aver votato contro, ma da Orizzonte Comune specificano: «Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, ci sentiamo in dovere di puntualizzare che abbiamo votato contro semplicemente perché non c’era modo per noi di sapere che nella variazione di bilancio proposta si prevedevano maggiori spese per la Scuola Materna Ballerini».

«La voce di spesa che il sindaco definisce “Salva-Asilo” in realtà è una voce non specificata» – aggiunge il capogruppo Alessandro Stefan. Di fatto, come tutti i cittadini, l’abbiamo saputo perché nel comunicato pubblicato sul sito del comune viene citato il maggiore stanziamento di 68.870 euro, ma nell’atto – che è quello che il consigliere vota – non è scritto. Nel testo della delibera accompagnatoria, poi, vengono citate le seguenti voci di bilancio: trasferimenti statali, servizio smaltimenti rifiuti e nuove tariffe Tari, proventi delle concessioni edilizie. Se fosse stata, davvero, una delibera “Salva-Asilo”, almeno nel testo della delibera avrebbe dovuto essere citata questa voce di spesa destinata alla Ballerini. E invece non c’era nemmeno lì. Questi sono i fatti, e gli atti, che in consiglio comunale sono quelli che contano. Le chiacchiere le lasciamo al sindaco e alle sue dirette da influencer. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, voteremo sempre contro le delibere di variazione di bilancio se prima non ci verrà fornito il dettaglio delle entrate e delle spese su cui si interviene, perché ci sembra il minimo essere messi nelle condizioni di sapere che cosa votiamo. Per i “voti sulla fiducia” ci sono già i consiglieri di maggioranza».

