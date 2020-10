CARONNO PERTUSELLA – Annullata a causa del Covid, la prima edizione del concorso musicale per i giovani talenti: il concorso canoro per i giovani “TheVoice 21042” è stato rimandato a data da destinarsi e, con esso, le esebizioni delle band programmate per l’evento.

Erano diverse le categorie di musicisti invitati a concorrere il 25 ottobre alle 15, nello scenario di Parco della Resistenza: alle 15 l’apertura di “too rate band”, seguita dalle esibizioni della categoria junior, per i partecipanti della fascia d’età compresa tra i 10 ai 16 anni.

Alle 17.15 si sarebbereo dovuti accendere i microfoni della band acustica Jambellino, che avrebbe suonato fino alle 18, ora di inizio delle esibizioni dei concorrenti di età compresa tra i 17 e 20 anni. Alle 19.15 era previsto il turno di un duo di chitarre acustiche, che avrebbero intrattenuto i presenti con musica blues e funk.

Alle 20 la proclamazione del podio e la premiazione, che era prevista in compagnia della Jambellino acoustic band.

(foto d’archivio)

21102020