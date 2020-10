Covid, Raffaele Fagioli: “Facciamo il primo consiglio comunale in modalità a distanza”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata dalla Lega Saronno in merito al consiglio comunale di questa sera

Con una formale richiesta il gruppo consiliare della Lega chiede al Sindaco di non effettuare la seduta in presenza, in Sala Vanelli, ma di utilizzare la videoconferenza per lo svolgimento della riunione prevista per questa sera.

Di seguito riportiamo il testo protocollato questa mattina.

Saronno, 23 ottobre 2020

Oggetto: URGENTE – richiesta svolgimento consiglio comunale in modalità a distanza

Egr. Sig. Sindaco Augusto Airoldi,

Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria decretato dal Governo

Visto il DPCM del 18/10/2020

Viste le ordinanze di Regione Lombardia n.620 e n.623

Vista la situazione sanitaria di Saronno, con un costante e sensibile aumento di contagi e le notizie preoccupanti provenienti dall’Ospedale cittadino

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale

Con la presente sono a chiedere con urgenza al Sig. Sindaco, a nome del gruppo Lega Lombarda, di valutare l’opportunità di svolgere la seduta di consiglio comunale in programma per oggi 23 ottobre in modalità a distanza.

Resto in attesa di un cortese cenno di riscontro in merito.