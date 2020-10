SARONNO – “No al coprifuoco”, “Prima il coprifuoco poi la rivolta”, “Violiamo il il coprifuoco” sono alcuni dei graffiti realizzati, con vernice spray rossa, la notte scorsa sui muri cittadini.

Letteralmente a caratteri cubitali il graffito realizzato sul muro dell’ex Cantoni tra via Don Marzorati e via Miola con lo slogan “no al coprifuoco”. Toni più forti in via Varese dove all’angolo con il passaggio Luinetti compare un “i morti in Lombardia chiedono vendetta, Fontana assassino!”. Stessa accusa anche sul muro della biblioteca.

Il coprifuoco è entrato in vigore alle 23 di ieri con il divieto ad uscire di casa sino alle 5 del mattino. Obiettivo di Regione Lombardia e Governo, evitare la movida e dunque l’ampliarsi dei contagi. Nel dettaglio è previsto lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino.

(foto alcuni dei graffiti realizzati a Saronno nella notte)