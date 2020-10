Primo consiglio comunale, dal bisogno di riavvicinare la gente alla politica alla parità di genere: il discorso di Francesca Rufini

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il discorso di Francesca Rufini capogruppo di [email protected] durante il primo consiglio comunale

Buona sera a tutti, buona sera Signor Sindaco, Assessore e Assessori, Consigliere e Consiglieri

Ammetto che sono molto emozionata!

Sono onorata di sedere qui e mi sento addosso una grande responsabilità. Ho grandi aspettative per questa nuova esperienza e confido di poter lavorare contando sempre su un confronto costruttivo e democratico che, come tale, si basi sull’ascolto e sull’attenzione ai pensieri, ai bisogni e alle esigenze di ognuno. Il mio sarà un contributo che voglio portare con grande rispetto: rispetto per l’Istituzione che rappresentiamo e rispetto per le persone, dentro e fuori da qui.

Abbiamo un enorme bisogno di riavvicinare la gente alla Politica; non si va da nessuna parte se non c’è condivisione di intenti e collaborazione tra istituzioni e cittadini. Dobbiamo però sempre ricordarci che questo riavvicinamento dipende dal comportamento di chi la politica la esercita e dal modo in cui lo fa. Cioè da noi.

Sono molto orgogliosa, e parlo anche per la collega Nourhan Moustafa e per tutta [email protected], di far parte di una maggioranza con una così importante rappresentanza femminile, con donne capaci e competenti che ricoprono ruoli importanti. Mi piace citare Antonio Decaro, presidente ANCI, che dice: “Dove ci sono donne c’è uno sguardo più ampio ed equilibrato sul mondo”. Il tema della parità di genere mi sta molto a cuore e mi aspetto che Saronno aderisca al più presto al “Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza sulle donne”; soprattutto adesso, con i problemi legati al Covid, le donne, soprattutto se madri lavoratrici sono messe a dura prova;

c’è senza dubbio bisogno di interventi mirati.

[email protected], che io e Nourhan qui rappresentiamo, è pronta a lavorare e a dare il massimo supporto per concretizzare gli obiettivi che come coalizione ci siamo proposti in campagna elettorale: e ciò non solo sui temi cari da sempre alla nostra Lista Civica quali la sostenibilità, la mobilità, la partecipazione, la trasparenza e la vivibilità, ma anche su welfare, istruzione, cultura, pari opportunità.

Per questo ci auguriamo che le Commissioni tornino ad avere un ruolo propositivo, di studio, di confronto e di approfondimento. Siamo una squadra e abbiamo tutti tanta voglia di lavorare. Da ultimo, voglio ringraziare chi mi ha permesso di essere qui, in primis [email protected] che mi ha dato questa opportunità, tutti i miei amici e la mia famiglia che mi hanno incoraggiata, e ovviamente tutti coloro che mi hanno e ci hanno votato!

Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che, come noi, siedono qui per la prima volta, e un ancor più grande in bocca al lupo al nostro Sindaco. Buon lavoro a tutti e grazie!