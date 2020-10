SARONNO – “Stiamo predisponendo una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle normativa e delle buone pratiche in tema anti-Covid. La presenteremo a inizio della prossima settimana. Avete però già visto in città sia la protezione civile sia la polizia locale con dei presìdi che invitano tutti al rispetto di normative e buone pratiche: sono iniziative che fanno parte di questa campagna”. Lo ha sottolineato il sindaco Augusto Airoldi a margine del videomessaggio odierno di aggiornamento dei dati covid in città.

Ho poi contatto il comitato saronnese di Croce rossa italiana per concordare con loro una serie d’iniziative che presenteremo nei prossimi giorni. La stessa cosa ho fatto la rete dei medici di base della nostra città per capire da loro quali sono le problematiche che incontrano e capire insieme a loro se come amministrazione possiamo in qualche modo collaborare.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

24102020