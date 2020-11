SARONNO – Obiettivo raggiunto per la raccolta fondi organizzata da Obiettivo Saronno in collaborazione con Moss (Medici Odontoiatri e Operatori Sanitari e Socio Sanitari). Nelle ultime ore la lista civica “viola” ha acquistato 10 saturimetri e li ha donati alle Usca Unità Speciali di Continuità Assistenziale del territorio. Sono i medici che intervengono al domicilio dei pazienti Covid positivi anziani, con sintomi respiratori e presenza di comorbilità, e al domicilio di pazienti con sintomi respiratori, anche modesti, e febbre persistente o presenza di dispnea anche senza una positività al Covid-19, per un monitoraggio continuo. La valutazione ha l’obiettivo di scongiurare complicanze gravi nel paziente con contagio confermato o sospetto. Dagli attivisti della civica e dell’associazione arriva un ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per raggiungere l’obiettivo di acquistare questi strumenti necessar e qualche mese fa introvabili.