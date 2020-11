Covid, a Origgio sanificata la scuola elementare

ORIGGIO – “Alla scuola elementare è stata effettuata disinfezione e sanificazione completa, virucida, battericida, fungicida dei locali e delle attrezzature come misura profilattica del contagio da Coronavirus tramite micro nebulizzazione di una soluzione al 1% di Rely+On Virkon. Precisiamo che il prodotto utilizzato è atossico e biodegradabile”. Lo fa sapere il gruppo politico “La civica Origgio”.

Origgio è una delle località della zona in cui negli ultimi tempi si è verificato un forte incremento dei casi positivi al coronavirus; molti i nuovo casi scoperti anche negli ultimi giorni.

(foto: la sanificazione alla scuola elementare di Origgio)

