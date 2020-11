CARONNO PERTUSELLA – Niente da fare neppure per il recupero dell’8′ giornata di serie D previsto questo pomeriggio fra Caronnese ed Imperia, è stato rinviato a data da destinarsi. La situazione covid che riguarda la formazione di Caronno Pertusella ha indotto a rimandare ancora questo appuntamento, non è stata per il momento fissata una nuova data.

La Caronnese infatti fa sapere che:

Come da nota ufficiale il Dipartimento Interregionale ha comunicato che per cause di forza maggiore la gara Caronnese-Imperia in programma il 4 novembre e valida è rinviata a data da destinarsi”.

Classifica: Bra e Pont Donnaz 13, Sanremese e Gozzano 12, Derthona 10, Castellanzese. Borgosesia e Chieri 8, Saluzzo e Lavagnese 7, Imperia, Legnano, Arconatese, Caronnese, Folgore Caratese e Sestri Levante 6, Vado 4, Fossano 3, Casale 1, Varese 0.

(foto di gruppo per i giocatori della Caronnese in uno dei precedenti appuntamenti del campionato di serie D. La formaione rossoblù è inserita nel girone A con squadre lombarde, di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta)

04112020