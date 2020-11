SARONNO – Era prevista per sabato 7 novembre l’inaugurazione della mostra “L’altro Rodari”, il percorso museale frutto della collaborazione tra museo dell’Illustrazione e museo della Ceramica Gianetti. Tuttavia, a fronte del nuovo Dpcm che verrà emanato nelle prossime ore predispone la chiusura di mostre e musei, l’inaugurazione non potrà tenersi in presenza e la mostra non potrà essere presentata al pubblico.

Non è, però, motivo per gettare la spugna: i due musei hanno concordato di presentare il percorso tramite una live sulla pagina Facebook del museo Gianetti, arricchendola con gli interventi di chi ha lavorato per allestire le sale e ha preso parte alla preparazione. La presentazione avverrà alle 18 dello stesso sabato 7 novrembre.

Il museo delle ceramiche saronnese, dunque, si prepara ad un altro periodo di chiusura, ma non si scoraggia: “Saremo comunque presenti durante tutto il periodo di chiusura per offrirvi il nostro supporto, e vi faremo vivere l’allestimento attraverso dei video appositamente creati per voi!”

(foto archivio: il museo della ceramica Gianetti)

