SARONNO – “Noi ci siamo, se hai bisogno dell’auto sanitaria per una visita oncologica, il servizio è tutto gratuito. Basta chiamare il 3386374481”. Così la Saronno Point, onlus da sempre impegnata in raccolte fondi e progetti per l’ospedale cittadino, lancia il servizio dell’auto sanitaria, una risorsa ancor più preziosa in questi tempi di emergenza sanitaria.

“L’auto sanitaria praticamente recupera le persone che sono sole o che comunque non riescono ad andare in autonomia all’ospedale a fare visite e cure – spiega il vicepresidente Mario Busnelli – in sostanza è un servizio di trasporto tutto gratuito”.

Il servizio è stato pensato principalmente per i malati oncologici ma il sodalizio è disponbile anche a chi ha altre patologie o vive una difficile situazione economica.

“Noi siamo presenti dal lunedì al venerdì dalle 7 fino alle 18 in ospedale. Basta chiamare e subito ci programmiamo per prendere il paziente o la persona”. Ovviamente il servizio è svolto con la massima attenzione sul fronte delle norme anticovid e in piena collaborazione con l’ospedale cittadino con cui Saronno Point collabora con diversi progetti.