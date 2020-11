Covid, a Turate contagi raddoppiati in una settimana. Sono più di centottanta, 15 in ospedale

TURATE – Raddoppiato in una settimana il numero delle persone contagiate dal coronavirus a Turate. Il sindaco Alberto Oleari (foto) fa il punto.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, comunico che a Turate, ad oggi, ci sono 182 casi ufficiali di cittadini che hanno contratto il Covid-19. Come potete constatare, il numero dei positivi è più che raddoppiato da sabato scorso. Anche la prossima settimana si preannuncia in salita: ci auguriamo, però, che sia una salita leggera e che le misure restrittive che stiamo vivendo comincino a portare frutto. In questi ultimi giorni c’è stato un forte aumento del numero di ricoverati: ben 15 sono i turatesi oggi in ospedale! Il più giovane ha 55 anni. Questo nemico non è da sottovalutare, ma da affrontare con attenzione e rispetto. Spero che tutti l’abbiano capito!