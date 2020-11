SARONNO – Giovedi 5 novembre, attraverso la piattaforma Google Meet, si è svolto l’incontro tra gli studenti dell’Itc “Gino Zappa” e Marco Erba, autore dei romanzo “Fra me e te”.

Nove classi, più di duecento studenti, hanno discusso con lui a proposito del romanzo e della sua vita di scrittore e di insegnante, dopo aver letto il libro e averlo ripreso in classe con i loro insegnanti. Marco Erba è riuscito brillantemente a instaurare un rapporto di grande empatia con i ragazzi che hanno chiacchierato con lui, entusiasti del suo modo di mettersi in gioco con loro.

Da parte loro gli alunni dello Zappa, insieme ai loro insegnanti di lettere coinvolti nel progetto, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, hanno realizzato book-trailer e approfondimenti sui testi attraverso una didattica che si fa sempre più digitale, senza rinunciare al piacere che può dare lo sfogliare un buon libro.

L’incontro è stato introdotto dal docente Stefano De Palma e si è svolto in presenza della dirigente Scolastica, Elena Maria D’Ambrosio, che sostiene con entusiasmo il progetto di promozione della lettura all’interno dell’attività didattica. Erano presenti anche il neo sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, e l’assessore alla Cultura Laura Succi, che hanno accolto e salutato l’iniziativa con entusiasmo, sostenendo che proprio grazie a momenti come questi, ancora più preziosi in un contesto provato dall’epidemia, si può ritrovare fiducia nella scuola e nei giovani.

Il prossimo incontro si terrà venerdì 13 novembre e vedrà nuovamente coinvolto Riccardo Gazzaniga, autore del libro “Abbiamo toccato le stelle”: storie di sportivi che hanno compiuto grandi imprese, perché il loro esempio possa educare gli uomini di domani.

Il progetto #seleggomiispiro è stato ideato nel 2016 e da allora l’istituto tecnico saronnese ha invitato scrittori italiani a confrontarsi con gli studenti sul contenuto dei loro romanzi. Negli anni, autori affermati come Gianrico Carofiglio, Giorgio Scianna, Anilda Ibrahimi, Riccardo Gzzaniga, Alessandra Merighi, Daniele Cassioli hanno accettato l’invito della professoressa Graziella Buzzi (referente del progetto fino allo scorso anno scolastico) di parlare a degli adolescenti dell’arte del narrare.

