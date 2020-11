SARONNO – Nel collegamento con Radiorizzonti il primo cittadino fa il punto dei dati saronnesi dell’emergenza Covid. “Secondo i dati di Ats Insubria, che destano preoccupazione, i cittadini positivi oggi sono 781, con un aumento di 213 nell’ultima settimane. Aumentati anche i guariti che sono 382 (+109). I deceduti nell’ultima settimana sono stati 2, una notizia triste per le famiglie e la comunità.

Miglioramenti sulla situazione delle scuole dove c’è un dato in controtendenza: “Nell’ultima settimana le classi in quarantena sono diminuite passando da 33 al 23. Miglioramenti si sono registrati alla Rodari, Damiano e Leonardo da Vinci”

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.