Ospedale Saronno, l’affondo di Monti: “Aspettavamo il sindaco Airoldi in Regione ed invece non si è nè visto nè sentito”

SARONNO – “La prima cosa che farò da sindaco sarà andare in Regione per parlare dell’ospedale di Saronno” dopo questa dichiarazione di Augusto Airoldi in campagna elettorale noi lo aspettavamo per parlare di sanità e di salute ma al momento, dopo un mese, non si è nè visto nè sentito”.

Non ci va leggero il consigliere regionale Emanuele Monti che durante l’assemblea online della Lega di Saronno ha segnato un duro affondo a carico del sindaco Augusto Airoldi.

“Gli investimenti del l’ospedale di Saronno continueranno – ha chiarito il presidente della commissione sanità – il cambio di Amministrazione non modifica la politica della Regione per questa struttura chiediamo solo la disponibilità a collaborazione”.

E continua: “Mi aspettavo di vedere in Regione Airoldi come ho visto tante volte Fagioli che magari non l’avrà reso noto ma è stato molto presente ed invece nessun incontro, nessuna proposta e nessuna riunione. Se fossi un saronnese mi chiederei come mai a parlare dell’ospedale oggi sia il consigliere Monti quando il sindaco non ha più detto nulla. Siamo al 9 novembre e l’unico intervento l’ha fatto sul punto vaccinazioni un progetto il cui iter era stata attivato da Fagioli. Al momento a parte un’uscita infelice e politicizzata sui vaccini non ha detto altro”.

10112020