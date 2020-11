SARONNO – Torna in Avvento la proposta della catechesi la domenica pomeriggio. “L’aggravarsi della situazione sanitaria – spiegano dalla commissione Cultura della comunità Crocifisso risorto – ci suggerisce di offrirla non in presenza ma attraverso l’ascolto da casa sulle frequenze di Radio Orizzonti. Cinque riflessioni attorno all’ultima enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tutti”.

Ogni domenica diversi relatori ne faranno conoscere un pezzetto. L’invito è chiaramente di leggere poi il testo per intero.

“La pandemia ha messo a nudo l’interconnessione di tutto da tutto, di tutti da tutti. Il Papa ci dice che per venirne fuori occorre intendere la società in modo nuovo, come una sorta di comunità di destino fondata su fraternità e amicizia sociale. Se scegliamo come amici i fratelli vicini e lontani, l’amicizia esce dal terreno privato e diventa questione sociale. Solo il “tu” vero all’amico rende possibile l’amore che ci fa uscire da noi stessi per andare incontro all’Altro, agli altri, a tutti”.

Tra i relatori Fulvio De Giorgi, Daniela Furlan e Laura Aceto. Gli incontri sono in programma ogni domenica alle 16.