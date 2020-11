Smog Lombardia, da oggi in vigore misure per qualità aria: “Blocchi auto non servono”

LAZZATE – In vigore da oggi in Lombardia le misure temporanee di contrasto all’inquinamento atmosferico, scattate a causa del superamento dei livelli di emissione di Pm 10. In merito è intervenuto il vice-capogruppo della Lega al Pirellone, Andrea Monti, che è anche assessore a Lazzate.

“Il superamento delle emissioni di Pm 10 in questo periodo di lockdown – afferma Monti – è significativo della inutilità dei provvedimenti di blocco alla circolazione automobilistica. In questi giorni, nella Lombardia zona rossa, con un ridottissimo traffico su gomma, si sono comunque superati i livelli inquinanti. E’ la riprova che l’innalzamento degli inquinanti è causato da una serie di fattori, fra cui quello della circolazione automobilistica può essere ritenuto marginale”. “Ho sempre creduto che i blocchi delle auto, soprattutto quelli di veicoli relativamente recenti, rappresentino una vessazione gratuita per migliaia di automobilisti, in particolare per le persone più anziane che percorrono pochi chilometri all’anno o per chi comunque non può permettersi di cambiare il proprio veicolo in maniera frequente per motivi economici più che comprensibili”.

“Grazie all’azione politica della Lega, il blocco delle auto Diesel Euro 4 in Lombardia, inizialmente previsto per il primo ottobre, è stato prorogato all’11 gennaio 2021. Inoltre, nelle misure di primo livello scattate oggi in Regione, non è stata prevista alcuna limitazione per le auto, sulla base del fatto che ci troviamo in Zona Rossa e quindi in presenza di un traffico veicolare molto limitato” conclude Monti.

