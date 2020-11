SARONNO – Un cartello sotto il rilevatore di velocità e un post su Facebook. Le provano davvero tutte i residenti del quartiere intorno via Bergamo al confine tra Saronno e Ceriano Laghetto per chiedere agli automobilisti di non sfrecciare con le proprie vetture.

Il primo step è stato l’arrivo di un cartello “homemade” con un esplicito invito: “Attraversamento pedonale. Attenzione! “Potrestre essere voi stessi con i vostri figli ad attraversare”.

Un messaggio rilanciato anche sul gruppo “Sei di Saronno se…” con un invito esteso anche all’Amministrazione comunale ad intervenire al più presto. Ecco il messaggio in versione integrale.

Buongiorno a tutti, questo cartello è comparso in Via Bergamo, praticamente al confine con il comune di Ceriano Laghetto. Partendo dal presupposto che chiunque l’abbia posto gode della mia più sincera stima e visto che quel tratto in ingresso a Saronno viene utilizzato come pista di velocità, questo post vorrei arrivasse a chi di dovere per porre rimedio, magari con l’apposizione di bande sulla carreggiata che costringano le vetture a rallentare. L’incrocio con via Valtellina, dove è presente l’attraversamento pedonale, vede pedoni di ogni ordine e grado d’età doversi fermare e attendere che siano transitate tutte le vetture per poter attraversate in sicurezza, parola grossa in quanto sia prima sia dopo tale intersezione sono presenti delle curve che non rendono facile la reattività dei “piloti”. Augusto Airoldi la palla passa a Lei, speriamo prima che sia troppo tardi.

(foto convidisa su Sei di Saronno se…)

16112020