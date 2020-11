Covid, in un mese a Rovellasca balzo dei contagi

ROVELLASCA – Da 61 persone contagiate, in un mese notevolissima la crescita dei casi di positività al coronavirus pure a Rovellasca. Il dato diffuso oggi dal Comune fa riferimento ad un totale di 244 persone contagiate, dall’inizio della pandemia. I “casi attivi” sono attualmente 138, e 99 sono le persone guarite. Dall’inizio della pandemia si sono contati 7 decessi di residenti a Rovellasca.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli. Con la sua Amministrazione comunale sta costantemente tenendo informati i cittadini dell’andatamento della pandemia in paese dove i dati sono, purtroppo, in crescita)

