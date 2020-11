CERIANO LAGHETTO – “Appuntamento speciale nel fine settimana con l’amico pilota e campione italiano di Formula Renault, Laurence Balestrini, che per l’occasione mi ha omaggiato di una super mascherina protettiva, realizzata dall’azienda Agar srl con tessuti antivirali certificati. Eccellenze del territorio per combattere in modo efficace questo nemico invisibile”. Lo sottolinea il sindaco Roberto Crippa. A sua volta appassionato di motori, Crippa ha incontrato Balestrini lo scorso fine settimana.

“Grazie di spero di rivederti presto, ma in pista, al volante della

tua super monoposto” il messaggio rivolto al campione saronnese di automobilismo.

Nei giorni scorsi non è arrivato il podio tanto atteso, ma la prestazione di Laurence Balestrini a Monza, nella gara che tutti, piloti e tifosi, stavano aspettando da tempo, è stata particolarmente degna di nota. Il campione in carica di Formula Renault, alla sua prima apparizione nel circuito che tutti gli appassionati sognano fin da piccoli, ha infatti conquistato un doppio quarto posto nella propria classe di riferimento della Formula X Italian Series, mancando l’obiettivo per davvero pochissimo.

(foto: un momento dell’incontro fra il campione italiano di Formula Renault, il saronnese Laurence Balestrini; con il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

