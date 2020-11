CARONNO PERTUSELLA – Con numeri ancora in doppia cifra, Caronno Pertusella sfonda i mille casi di positività al coronavirus dall’inizio della pandemia. I dati regionali diffusi questo pomeriggio indicano un incremento quotidiano di +15 casi che portano infatti il totale a 1.010.

Caronno Pertusella: 1.010 (995)

Pochi casi fra Origgio, Gerenzano e Cislago. A Saronno ancora oltre trenta casi in un giorno. Nella bassa comasca sale di più Lomazzo, meno Mozzate e Turate. Diminuisce il ritmo di crescita a Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina. Sempre nelle Groane, pochi casi fra Ceriano Laghetto, Lazzate, Misinto e Cogliate.

In provincia si rialzano i numeri dei nuovi contagi da coronavirus nel Varesotto, oggi +837, secondo dato peggiore a livello regionale dopo il Milanese, +1.788 di cui 722 a Milano città. Nel Comasco +617 ed in provincia di Monza e Brianza sono +435.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Il numero dei tamponi effettuati è 40.931 e 5.389 sono i nuovi positivi (13,1%). I guariti/dimessi sono 15.054. Resta molto alto il numero dei decessi: +181 morti nella giornata odierna.

