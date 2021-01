Crisi di Governo, lettera del sindaco di Ceriano al presidente Mattarella

CERIANO LAGHETTO – “Molti sindaci oggi hanno scritto al presidente della Repubblica, Sergio Matteralla, per chiedere nuove elezioni, ed anche io ho voluto fare la stessa cosa”. Così il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa.

In sintesi, l’appello di Crippa.

Sono il sindaco di Ceriano Laghetto, piccolo comune della Brianza, terra di orgoglioso attaccamento al lavoro e tradizionalmente ispirata da valori di solidarietà e collaborazione. Qui siamo abituati da sempre a guardare più alla sostanza che all’apparenza. Per il consenso dei cittadini è necessario essere presenti, rimboccarsi le maniche. Qui badiamo più al fare che al parlare. Per questo assistiamo sbigottiti e frastornati a quel che sta accadendo nei palazzi di Roma, assistiamo ad una politica finalizzata al mantenimento del potere e ciò fa ancora più male in questo momento con la pandemia del coronavirus che ha avuto effetti devastanti sulle nostre comunità.

Come sindaco rappresento per molti miei cittadini l’ultimo punto di riferimento dello Stato in situazioni di crescente difficoltà e sono aumentati a dismisura i cittadini che vengono a bussare alla mia porta per un aiuto, per gli effetti devastanti della crisi per il covid.

Rivolgo un appello accorato perchè auspico un suo deciso intervento perchè si possa in brevissimo tempo ridare la parola ai cittadini attraverso il voto, per ridare al Paese un Governo stabile e dotato della necessaria e coraggiosa visione oggi più che mai indispensabile.

