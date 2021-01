UBOLDO – Il paese di Uboldo resta un punto di riferimento per gli amanti del tiro a volo: la società sportiva che gestisce la struttura che si trova alla periferia uboldese, in località Cascina Malpaga, ha infatti rinnovato la convenzione con il Comune.

A dare la buona notizia i responsabili della lista civica Uboldo al centro: “Il tiro al volo Belvedere ha rinnovato la convenzione per altri 25 anni. Una grande notizia per Uboldo! Questa struttura, gestita da un’associazione sportiva, è un’eccellenza nel mondo del tiro al volo e in questi primi 25 anni ha portato grande lustro al nostro paese. Un ottimo esempio di gestione privata su suolo pubblico. Al tiro al volo Belvedere auguriamo altri 25 anni di successi!”

Nel 2019 a Uboldi si era tenuto, con grande successo e tantissimi partecipanti, il campionato mondiale di tiro dinamico per forze dell’ordine.

(foto: una immagine del tiro a volo Belvedere durante un evento internazionale del passato)

