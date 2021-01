SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo della Lega Raffaele Fagioli con un invito all’Amministrazione comunale ad ovviare alla scelta di approvare un bilancio previsione non modificato rispetto al precedente per approtare poi le variazioni del caso.

“Il bilancio previsionale 2021/23 scritto dall’amministrazione Fagioli è stato approvato dall’attuale maggioranza in fretta e furia, senza modifiche, per evitare la gestione provvisoria: peccato che sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza abbiano candidamente scritto e raccontato che si è trattato di un “trucco” per usufruire dei benefici di legge. Una furbizia che darà spunto ad altri enti per un nuovo percorso di finanza creativa. Per ora non è possibile esprimere un giudizio: tante chiacchiere, tanta apparenza e poche azioni concrete ascrivibili ad Airoldi.

Oggi l’amministrazione ha lo strumento giuridico per approvare il proprio bilancio previsionale entro il 31 marzo come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno lo scorso 13 gennaio.

Invitiamo dunque il sindaco Augusto Airoldi ad impegnarsi per portare in consiglio comunale, prima della scadenza del predetto termine, il bilancio previsionale 2021/23 evitando così di amministrare a suon di variazioni di bilancio necessarie per trasformare il bilancio Fagioli nel bilancio Airoldi.

Sarebbe un modo elegante per porre rimedio ad un atto poco trasparente che abbiamo già avuto modo di criticare lo scorso dicembre in occasione dell’approvazione in consiglio comunale”