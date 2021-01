SARONNO – Saronno e la Lombardia sono ancora nella zona arancione e la normativa prevede che i bar possano servire i clienti solo in modalità asporto quindi anche il classico caffè, preso al volo per iniziare la giornata o per concedersi una pausa nel corso della mattinata, deve essere acquistato ma poi consumato altrove.

Non è successo l’altro giorno in via Leopardi dove è intervenuta la polizia locale impegnata in questi giorni in una serie di controlli ad doc per garantire il massimo rispetto delle norme anticontagio. L’attività degli agenti parte con la moral suasion, come spiegato più volte dal primo cittadino Augusto Airoldi, ossia con la richiesta a chi infrange le regole di rispettarle con maggior attenzione. Se questo non accade scattano le sanzioni. Proprio come successo per il cliente, un 54enne residente in città che pur servito dal barista di bicchierino per “asportare” il caffè l’ha bevuto nel locale.

Per lui una sanzione da 400 euro: se la pagherà entro 5 giorni otterrà una riduzione che gli consentirà di versare “solo” 280 euro.