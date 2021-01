SARONNO – “Quando un’idea è buona bisogna prenderla e farla proliferare, approvo e quindi condivido questo progetto di Lorenzo Puzziferri, mio collega di Obiettivo Saronno in consiglio comunale, e invito quindi tutti i cittadini o gli altri consiglieri che si sentono di offrire questo servizio di fare lo stesso”.

Così Luca Davide rilancia il progetto del collega “viola” Puzziferri “Segnala il problema che lo risolviamo insieme”.

Ma facciamo un passo indietro.

E’ in via di realizzazione, sotto la supervisione dell’assessore Novella Ciceroni, il nuovo sistema di raccolta delle segnalazioni dei cittadini in merito ai problemi che si verificano in città.

“Siamo tutti protagonisti della città, ed è importante che tutti i cittadini collaborino per il suo miglioramento segnalando le problematiche che si trovano all’interno della nostra Saronno” spiegano Lorenzo Puzziferri e Luca Davide.

A breve arriverà l’App per gli smartphone per segnalare qualsiasi situazione ma nel frattempo i due consiglieri si tengono “a disposizione per reperire le segnalazioni e inoltrarle all’ufficio comunale competente che le prenderà in carico”.

Un’attività che Puzziferri ha già iniziato come documentato sulla sua pagina Facebook con le prime segnalazioni arrivate al suo profilo istituzionale.

(foto alcune immagini dell’iniziativa e i due protagonisti)

31012021