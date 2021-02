SARONNO – Complice la tregua che ha dato la pioggia che ieri ha interessato il Saronnese oggi in via Don Monza è aperto il cantiere per la posa della fibra ottica. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento, compresa via Roma e via Marconi, entro il 19 febbraio.

Con una serie di divieti di sosta sui parcheggi presenti sul lato sinistro dell’arteria è stata creata una corsia per il passaggio delle auto mentre gli operai sono all’opera con gli scavi su quello destro.

Qualche rallentamento si è registrato nel corso della mattinata ma senza particolari interruzioni alla circolazione. Tanti i saronnesi, soprattutto residenti, che incuriositi dalla presenza degli operai hanno chiesto che intervento fosse in corso. Qualche difficoltà si è riscontrata nella ricerca di stalli per la sosta ma la momento non si sono registrate proteste da parte dei residenti.

(foto: il cantiere per la posa della fibra ottica in via Don Monza stamattina intorno alle 10)