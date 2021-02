SARONNO / CERIANO LAGHETTO – Anche l’unità cinofila della polizia penitenziaria nei “boschi della droga” accanto alla ferrovia Saronno-Seregno di Trenord, fra la periferia saronnese e quella cerianese, dove da qualche tempo sono tornati gli spacciatori ed i loro clienti, che nei mesi scorsi erano stati allontanati dopo assidui controlli.

A dare il benvenuto agli agenti il vicesindaco di Ceriano, Dante Cattaneo, e la polizia locale: “Ho avuto il piacere di incontrare nei boschi del Parco delle Groane due agenti dell’unità cinofila antidroga della polizia penitenziaria in compagnia dei formidabili agenti a 4 zampe Holly e Achille – rimarca Cattaneo, che è anche assessore comunale alla Sicurezza – Un saluto e un grande grazie agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria per ciò che fanno per la sicurezza dentro e fuori le carceri! Siamo con voi”.

(foto: l’unità cinofila della polizia penitenziaria con il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo. L’esponente politico è anche il coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia)

