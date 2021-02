SARONNO – “Non avete ancora scaricato la nostra app Farmacie Saronno servizi?” A chiederlo ai concittadini sono i dirigenti dell’ex municipalizzata saronnese.

“Vi ricordiamo come fare: a ndate su AppStore se avete un telefonino IOS (Apple) e su Google Play se avete un sistema operativo Android, d igitate nel motore di ricerca “Farmacie Saronno servizi”. Vi comparirà l’immagine della app che potrete scaricare gratuitamente. Una volta aperta l’app sul vostro telefono potrete registrarvi e mantenere sempre un contatto aperto con le nostre farmacie, cercare prodotti, prenotarli, accedere a sconti e promozioni” ricordano dall’ex municipalizzata. Un servizio dunque particolarmente comodo ed utile, anche per andare a “colpo sicuro” in farmacia, evitando di fare la coda in questi tempi di emergenza per il coronavirus.