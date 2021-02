CARONNO PERTUSELLA – Si avvicina il grande giorno della partita più attesa di questi primi mesi di 2021. Sabato 6 febbraio alle ore 20:00 ci sarà la battuta che darà il via alle contese tra Rossella ETS Caronno Pertusella e Pallavolo Saronno, il derby varesino per eccellenza che soprattutto nelle fila dei gialloblù vedrà in campo tanti ex-amaretti.

Entrambe le squadre arrivano al big match con il morale alto in virtù di un convincente successo nell’ultima partita di campionato. Caronno Pertusella, dopo aver centrato un doppio 3-0 sia contro i Diavoli Rosa Brugherio che contro lo Yaka Volley Malnate, cerca la terza vittoria consecutiva contro una Pallavolo Saronno vogliosa di dar seguito al debutto vincente tra le mura amiche del PalaDozio (3-0 sui Diavoli Rosa Brugherio).

Il match sarà visibile gratuitamente e in diretta sulla pagina YouTube delle due società varesine:

– Per il canale di Caronno Pertusella CLICCA QUI.

– Per il canale di Saronno CLICCA QUI.

Il match del Palazzetto dello Sport di Caronno Pertusella comincerà alle ore 20:00.