SARONNO – E’ ora disponibile sulla app di Dazn, il servizio in streaming dedicato allo sport, la bella intervista al saronnese Giorgio Tavecchio realizzata qualche giorno fa al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo dove si sta allenando in questo periodo l’atleta, che viveva abitualmente negli Stati Uniti d’America ma che si trova in città per visitare i parenti. E Tavecchio è stato intanto invitato ad essere uno dei commentatori italiani del Superbowl, la finalissima del campionato Nhl di football americano che sarà giocata nella notte fra domenica e lunedì e trasmessa in diretta proprio da Dazn.

Nell’intervista, in due parti, Giorgio si racconta e racconta della sua esperienza negli Usa, unico italiano a giocare in Nhl: la famiglia si era trasferita per lavoro in California quando lui era bambino e tifosissimod dell’Inter, giocava a calcio e gli aveva chiesto di fare il “kicker“, diciamo “l’addetto ai calci” nelle partite di football: un crescendo sfociato in una serie di contratti con le squadre più famose, come San Francisco 49ers, Green Bay Packers, Oakland Raiders, Atlanta Falcons e Tennessee Titans. Non solo sport per Giorgio, classe 1990: con tre amici ha fondato anche un e-commerce che vende negli Usa prodotti alimentari italiani di qualità, Eleventwelve. E d’altra parte anche nell’intervista, Giorgio non ha nascosto la sua passione per la buona cucina ed in particolare per le grigliate.

Ma torniamo al Superbowl: “Penso vinceranno i Buccaneers di Tampa Bay nei quali gioca Tom Brady, un campione assoluto. Kansas city Chiefs è comunque molto forte”.

06022021