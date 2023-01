x x

VERONA – Il mister saronnese Marco Zaffaroni, primo allenatore di Saronno a sedere su una panchina di serie A in epoca moderna, oggi ci riprova: alle 18.30 col suo Hellas Verona la sfida salvezza con la Cremonese (diretta su Dazn). Dopo il buon pari al debutto a Torino contro i granata (1-1) Zaffaroni va ora a caccia della prima personale vittoria (e che sarebbe la seconda per i veronesi quest’anno in A).

In conferenza stampa pre-partita Zaffaroni ha chiesto ai suoi “continuità dopo quel che è stato fatto a Torino. Non carichiamo troppo questa sfida con la Cremonese, l’eccessiva tensione potrebbe farsi dei brutti scherzi. E’ chiaro che si tratta di una gara importante per la classifica, ma come tutte le altre. Ci sono ancora tantissimi martch da giocare, Quel che ci vuole è l’atteggiamento giusto, la base di tutti gli incontri da quei alla fine, lottare ogni secondo della partita. A maggior ragione in un confronto importante com’è quello con la Cremonese. Quindi, concentrazione, mantenere l’equilibrio, avere la capacità di leggere i momenti”. Spogliatoio è conscio dell’importanza della gara con la Cremonese: “Tutti ne sono coscienti – la risposta di Zaffaroni – ma mancano comunque 22 gare. Verona deve sempre restare dentro, mentalmente, a questo campionato”.

