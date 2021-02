LIMBIATE – Non c’è pace per il cantiere dei lavori volti alla realizzazione della nuova scuola Anna Frank di Limbiate.

Dopo cinque anni di disagi per le famiglie (visto il trasferimento temporaneo dei bambini del quartiere in altri plessi più lontani), di revisione di progetti, di intoppi dovuti a bonifiche non previste, di tira e molla tra amministrazione e ditta appaltatrice dei lavori, la speranza di vedere realizzato il nuovo plesso di via Torino entro il quinquennio amministrativo del sindaco Romeo sembrano essere del tutto sfumate.

Ma sarà lo stesso primo cittadino a fare il punto della situazione lunedì 8 febbraio, alle 18, in una conference call a cui prenderanno parte il legale del comune di Limbiate, il direttore dei lavori ed il responsabile unico del procedimento, e a cui verranno invitati i consiglieri comunali, la direzione didattica, il consiglio d’istituto, i docenti e i giornalisti.

“La situazione è particolarmente delicata e richiede, ancora una volta, la massima chiarezza e trasparenza anche al fine di evitare il circolare di informazioni non corrette o strumentalizzate – commenta il sindaco Romeo – Ognuno potrà poi maturare un giudizio personale oggettivo e consapevole sui fatti e sulle vicende che si sono susseguite. Come ho più volte ribadito la scuola non appartiene a un sindaco o ad una amministrazione perché è un bene di tutti: degli studenti, dei docenti, di tutta la città. E ritengo doveroso permettere, ancora una volta, a chi aspetta quella scuola da anni di comprendere problemi, criticità e possibili scenari futuri”.

06022021

(nella foto: il rendering del progetto)