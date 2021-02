CARONNO PERTUSELLA – Il derby di Varese si colora di gialloblù. Il match più atteso di questo avvio di serie B va infatti alla Rossella ETS Caronno Pertusella, che in quattro set ha sconfitto i cugini della Pallavolo Saronno mantenendosi al primo posto del sottogirone B1 (a +3 su Malnate). E pensare che la serata era cominciata nel migliore dei modi per i ragazzi di Galimberti, concreti in avvio con un parziale iniziale vinto agevolmente senza però riuscire a mantenere alta la concentrazione.

Il primo set, di fatto, è stato un riscaldamento per Piccinini e compagni. Subito sotto 0-1 con un netto 16-25, è cominciata la lenta rimonta gialloblù suggellata da tre parziali dominati: 25-15, 25-19, 25-18 per il 3-1 definitivo.

Seconda sconfitta in campionato per gli amaretti biancoblù, che sabato prossimo alle 18:45 avranno occasione di riscatto nell’altro derby varesino contro lo Yaka Volley Malnate. Molto più agevole l’appuntamento dei ragazzi di Gervasoni, che ospiteranno i Diavoli Rosa Brugherio tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Via Uboldo.