Softball serie A1, l’azzurra Priscilla Brandi all’Inox Team Saronno

SARONNO – Altro colpo di mercato per l’Inox Team Saronno del presidente Massimo Rotondo che in vista della stagione 2021 di serie A1 si è aggiudicato la 27enne giocatrice azzurra Priscilla Brandi, prima base che proviene dalla compagine bolognese del Pianoro.

I dirigenti saronnesi presentano così la nuova arrivata:

Ha bisogno di presentazioni? Da anni nel giro della Nazionale maggiore azzurra, Priscilla è un prima base di esperienza assoluta, che ha mosso i suoi primi passi nel Cali Roma. Siamo entusiasti di accoglierti nella famiglia nerazzurra! Il suo numero di casacca? Lo saprete presto!

Si va dunque completando la rosa del Saronno, anche se al via della nuova stagione manca comunque parecchio: la federazione sta valutando quando partire, anche in base alla situazione dell’emergenza coronavirus nel Paese. Si pensa che il via dell’annata possa avvenire fra aprile e maggio; non troppo avanti anche per via dei molti impegni della Nazionale italiana, fra Europei ed Olimpiadi di Tokyo.

(foto: Priscilla Brandi con la maglia dell’Italia)

07022021