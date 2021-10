x

SARONNO – È andata in scena lo scorso fine settimana la prima edizione del torneo categoria under 13 “Piccole stelle Enrico Obletter” dedicato all’uomo che ha rivoluzionato il volto del softball italiano, l‘allenatore della Nazionale italiana Enrico Obletter, scomparso per il covid.

Al diamante saronnese di via De Sanctis si sono sfidate numerose formazioni giovanili. Le squadre partecipanti sono state Porta Mortara Softball, Stars Ronchi dei Legionari, Collecchio Softball, New Bologna, Saronno Ralf e Saronno Crt. Le qualificazioni hanno determinato le finali di Domenica, giocate sempre a Saronno. Ad aggiudicarsi la vittoria finale è stato il Porta Mortara, che ha sconfitto Ronchi dei Legionari per 7-3. Al terzo posto il New Bologna (9-2 sul Saronno Crt). Infine 5′ posto per Collecchio che ha superato per 16-3 il Saronno Ralf.

Al termine dei match ci sono state le consuete premiazioni di squadra e individuali. Miglior lanciatrice (per media Pgl) è stata Vittoria Monti (New Bologna), Mvp del torneo, eletta dagli scorer ufficiali è stata invece Rebecca Sansalone (Porta Mortara). “A prescindere dai risultati del campo, vogliamo congratularci vivamente con tutte le atlete e gli atleti, i tecnici, i dirigenti, gli arbitri e gli scorer, che unitamente ai volontari e ai genitori sulle tribune hanno contribuito a rendere piacevoli queste due giornate all’insegna del softball e del ricordo di Enrico Obletter” rimarcano i dirigenti saronnesi.

(foto: tutte le squadre partecipanti alla manifestazione)

