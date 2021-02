VENEGONO SUPERIORE – Operazione antidroga: è stata messa a segno dalla Guardia di finanza alla periferia di Vedano Olona, con il fermo di un corriere della droga che sulla propria auto aveva qualcosa come 55 chili di cocaina suddivisi in tre borsoni, per 50 panetti: è stato arrestato e sono seguite molte perquisizioni in zona. I militari avevano notato il mezzo aggirarsi nel basso varesotto e verificato che fosse intestato ad un albanese già noto alla legge, aveva deciso di fermarlo, rinvenendo quindi lo stupefacente. Al volante un 30enne, anche lui originario dell’Albania.

Ma le indagini sono anche andate avanti ed hanno portato nelle scorse ore a compiere una serie di perquisizioni domiciliari a Venegono Superiore, Gornate Olona e Malnate con il rinvenimento di 4 grammi di marijuana e 1500 euro in contanti, che sono stati per ora sequestrati in attesa di chiarirne la provenienza.

(foto archivio: una pattuglia della Guardia di finanza sul territorio)

09022021