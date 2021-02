GERENZANO – L’allarme è scattato alle 18.40 di oggi quando i dipendenti di una ditta che tratta materiale in vetro e che si trova nella zona industriale fra Gerenzano e Saronno, in via Falcone-via dei Campazzi, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. C’era parecchio fumo, visibile anche a notevole distanza e si percepiva un forte odore di bruciato, a quanto pare a causa di un problema in uno degli impianti in uso all’interno dell’azienda.

Sono accorsi i pompieri saronnesi dal vicino distaccamento, quindi affiancati anche dai colleghi di Legnano e Busto Arsizio; sono arrivati i carabinieri ed una ambulanza, della quale comunque non c’è stato bisogno. La situazione è stata rapidamente posta sotto controllo, nessuno è rimasto intossicato o ferito; ora sono in corso gli accertamenti tecnici per capire cosa sia esattamente successo, a pochi metri dal tracciato locale dell’autostrada A9, che passa lì vicino.

(foto: pompieri e mezzi di soccorso nel cortile della ditta di Gerenzano)

