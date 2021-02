SARONNO – E’ stata notificata ieri mattina ai genitori la multa comminata dalla polizia locale alla ragazzina vittima di un incidente stradale in monopattino in via Frua.

In sostanza quando era già buio, intorno alle 19, è stata chiamata da residenti e passanti la polizia locale a seguito di un incidente stradale. Hanno trovato la giovanissima caduta dal monopattino. La 13enne è stata quindi presa in consegna dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese, ed è stata trasportato all’ospedale di Rho per essere medicata e per gli accertamenti sanitari del caso.

Ieri per la famiglia è arrivato un verbale da 100 euro perchè la ragazzina circolava per strada sul monopattino pur non avendo ancora compiuto 14 anni. Il codice della strada che regola la circolazione degli innovativi mezzi elettrici stabilisce regole precise come l’obbligo di indossare un giubbino catarinfrangente se si circola dopo il tramonto ed anche l’età minima con cui si può utilizzare per strada il monopattino che è appunto quella di 14 anni.

