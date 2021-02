SARONNO – Con un po’ di ritardo a causa del maltempo ieri è stato realizzato il cantiere voluto dall’Amministrazione comunale, precisamente dagli assessorati ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, per migliorare la sicurezza viabilistica e a disciplinare meglio la sosta dei veicoli in via San Dalmazio.

Lo scorso 15 gennaio un’auto si era ribaltata nel primo tratto dell’arteria strappando gli armadi telefonici. Erano intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per aiutare i 5 occupanti. L’auto era poi stata raddrizzata dal carroattrezzi e rimossa. Per i residenti i disagi legati all’assenza di internet erano durati diversi giorni.

“Considerato il carattere prettamente residenziale di via San Dalmazio, che collega Saronno con Dal Pozzo, frazione di Ceriano Laghetto – hanno spiegato in una nota gli assessori Novella Ciceroni e Franco Casali – è stato ritenuto opportuno che il transito dei veicoli avvenga a velocità moderata, anche in considerazione della presenza, in concomitanza con l’intersezione di via Bormio, di un attraversamento ciclopedonale appartenente al percorso che collega il quartiere Regina Pacis alla Cassina Ferrara”

Con la nuova segnalatica sono stati “ufficializzati” i parcheggi collocati in maniera alternata sui lati destro e sinistro della sede stradale, come già realizzato in altre vie cittadine (es. via Pastore, via Toti). E’ stato introdotto un senso unico alternato per due brevi tratti stradali. Completa l’intervento la riduzione limite di velocità a 30 km/h per tutta la lunghezza della via.

“Lo scopo – concludono gli assessori – è quello di migliorare la sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale di via Bormio, disciplinare meglio la sosta, aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti ed automobilisti lungo tutta la via, nonché di ridurre l’impatto acustico determinato dai veicoli in transito”.

12022021