TORTONA – Caronnese corsara a Tortona: la partenza a razzo dei rossoblù, con due reti, è sufficiente per poi gestire il resto della gara senza eccessivi patemi d’animo, anche dopo il gol dei locali che dimezzano lo svantaggio.

La cronaca – Prima emozione al 14′ con un tiro di Lipani da dentro l’area caronnese, parata facile. Al 15′ sull’altro fronte scambio veloce fra Calì e Siani (in foto) che in area non lascia scampo all’estremo difensore di casa: 0-1. Al 24′ la difesa di casa è ferma, si inserisce a centro area Banfi che sigla lo 0-2. Ma il gol più bello è quello di Draghetti che al 29′ riapre la partita con uno spettacolare colpo di tacco in un’area affollata, 1-2. Mentre al 41′ il colpo di testa ravvicinato di Magne, con facile parata di Marietta.

Nella ripresa al 17′ Siani se ne va, entra solo in area ma viene fermato dall’arbitro per fuorigioco. Poi qualche buono spunto per la Caronnese anche se l’ultimo sussulto è per il Derthona che con un colpo di testa di Corbier sfiora il pari al 42′.

Si è giocato, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, per la 20′ giornata di serie D, con questa vittoria la Caronnese è terza in classifica parimerito con la Castellanzese ed il Pont Donnaz.

Derthona-Caronnese 1-2

DERTHONA: Rosti, Gualtieri (36′ st Negri), Cirio (37′ pt Maggi), Lipani, Magne, Emiliano, Concas, Kanteh (6′ st David), Spoto (18′ st Varela), Draghetti, Palazzo (31′ st Corbier). A disposizione Parodi, Negri, Tordini, Gjura, Nsingi. All. Pellegrini.

CARONNESE: Marietta, M Zoughi, Gualtieri, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi, Putzolu, Siani, Vernocchi (6′ st Battistello), Calì. A disposizione Angelina, Costa, Raccuglia, Torin, Corno, Becerri, Cosentino, Midolo. All. Gatti.

Arbitro: Esposito di Napoli (Ingenito di Piombino e Meraviglia di Pistoia).

Marcatori: 15′ pt Siani (C), 24′ pt Banfi (C), 29′ pt Draghetti (D).

14022021