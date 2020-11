VARESE – Caronnese corsara sul campo del Varese: al “Franco Ossola” nel recupero della 4′ giornata mercoledì pomeriggio il “colpaccio” della formazione di mister Roberto Gatti, 0-1. Un match tra due squadra che causa rinvii covid hanno sinora giocato ben poco in questo campionato di serie D ed in cerca di ritmo e geometrie.

La cronaca – Si gioca a porte chiuse. Parte bene la Caronnese con in paio di tentativi di Scaringella e poi passa a 24′: dalla sinistra Banfi si porta verso il centro e sorprende il portiere di casa. I biancorossi provano a premere e si rendono pericolosi al 28′ con Balla che costringe Marietta ad una difficile deviazione a lato ed al 34′ Minaj centra il palo. Nella ripresa emozioni soprattutto nel finale. A tempo scaduto Otelè calcia sulla traversa con palla che rimbalza in campo; in attimo prima era stato Viscomi a salvare sulla linea dopo un affondo della Caronnese e conclusione di Torin.

Varese-Caronnese 0-1

VARESE: Lassi, Polo (1′ st Parpinel), Petito, Guitto, Lillo, Capelli (16′ st Mamah), Viscomi, Snidarcig (1′ st Romeo), Mapelli (32′ st Fall), Minaj (16′ st Otelé), Balla. A disposizione Cotardo, Ammirati, Coratella, Ritondale. All. Sassarini.

CARONNESE: Marietta, Travaglini, M Zoughi, Galletti, Cosentino, Gargiulo, Calì, Vernocchi (20′ st Corno), Scaringella, Torin, Banfi (26′ st Santonocito). A disposizione Angelina, Arcidiacono, Gualtieri, Putzolu, Coghetto, Musazzi. All. Gatti.

Arbitro: Santarossa di Pordenone (Girgenti di Ferrara e Pellegrino di Torino)

Marcatore: 24′ pt Banfi (C).

