SARONNO – Aveva bevuto così tanto da finire svenuta per strada la 19enne soccorsa domenica intorno alle 20 dall’ambulanza della Croce Rossa in via Garibaldi alla porte del centro storico.

A chiamare i soccorsi alcuni passanti che in via Garibaldi hanno visto la giovane accasciarsi per terra. Si è temuto il peggio. Qualcuno è anche intervenuto subito a soccorrerla perchè aveva perso i sensi ed era riversa sulla strada.

Fortunatamente l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è arrivata sul posto in pochi minuti. Ne sono scesi i soccorritori che si sono occupati della ragazza. Dopo che si è ripresa il personale ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Saronno dove al pronto soccorso è stata sottoposta ad alcuni accertamenti ed è stata tenuta in osservazione. Sono stati subito rassicurati i presenti sul fatto che le condizioni della ragazza non erano gravi e che tutto si sarebbe concluso con una brutta disavventura.

(foto: alcuni momenti dei soccorsi alla 19enne)