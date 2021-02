Crisi Henkel Lomazzo, assessore Guidesi invita responsabili in Regione

LOMAZZO – “Abbiamo ricevuto la lettera dell’azienda Henkel in cui si annuncia la chiusura dello stabilimento di Lomazzo. In risposta alla comunicazione ricevuta, ho invitato i rappresentanti dell’azienda in assessorato per aprire un confronto e per mettere a disposizione tutti gli strumenti regionali in un’ottica di salvaguardia dello stabilimento di Lomazzo”. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Per la tutela dello stabilimento di Lomazzo si era espresso ieri anche il presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, che con altri rappresentanti dell’ente regionale aveva incontrato a Milano una delegazione dei dipendenti. All’incontro erano presenti anche il presidente della commissione Attività produttive Gianmarco Senna, i consiglieri regionali Gigliola Spelzini, Angelo Orsenigo, Raffaele Erba e Samuele Astuti e l’assessore regionale alla famiglia Alessandra Locatelli: hanno partecipato i dirigenti dell’assessorato regionale al Lavoro.

I dipendenti alla Henkel di Lomazzo sono una ottantina, altrettanti quelli “dell’indotto” locale.

(foto: l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi)

19022021