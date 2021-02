SARONNO – L’assessorato comunale alla Cultura ha promosso quest’anno il Carnevale nelle Scuole dell’infanzia in città. In settimana sono così arrivati a Saronno gli artisti del Circo Anacardi con il loro fantastico spettacolo, costruito appositamente per i bambini e adattato allo spazio disponibile in ogni sede scolastica. Lunedì il circo è passato dalla scuola di via Don Marzorati con una suggestiva sfilata circense: personaggi su trampoli, biciclo e monociclo, giocoleria e bolle di sapone. I bambini hanno assistito dalle grandi vetrate delle loro classi mentre gli artisti si esibivano nel giardino che circonda la scuola come un magico girotondo.

Il circo ha bussato poi al cancello della scuola Collodi in via Toti per un nuovo spettacolo. Qui lo spazio più ampio del giardino ha permesso loro di esibirsi in nuove e più spericolate acrobazie. Ma alla Collodi il Carnevale non è finito lì: martedì anche i genitori dei bambini hanno fatto la loro parte con una fantastica animazione in costume. Mercoledì ancora il circo è tornato per le scuole Aldo Moro e San Giovanni Bosco. Allo spettacolo si è aggiunto anche un numero di magia! Tutto all’aperto con gli spettatori a giusta distanza per rispettare le regole anti -covid

Giovedì è stata la volta delle scuole di via Monte Santo e via Cavour che non avendo giardini utilizzabili hanno messo a disposizione un salone abbastanza grande per permettere ai bambini, sempre bravi e distanziati, di assistere allo spettacolo del Dottor Passepartout e dei suoi burattini, mentre nell’altra scuola è andato in scena lo Cherry Bubble Show, lo spettacolo delle magiche bolle di sapone. “Se poi qualche bambino volesse passeggiare sabato in piazza Libertà per fare un selfie con genitori, fratelli o serelle, troverà una piccola sorpresa!” fanno sapere dal Comune.

(foto: un momento dell’esibizione degli artisti circensi nel cortile di una scuola di Saronno)

