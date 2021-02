TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus in paese.

Prosegue la nostra permanenza in zona gialla! Il periodo che ci accingiamo a vivere è però di massima attenzione. Le possibile varianti del virus preoccupano e i 4 paesi lombardi che sono diventati zona rossa ci sono da monito. Per questo la nostra attenzione deve continuare ad essere massima. Le indicazioni rimangono sempre le stesse: distanziamento, mascherina e igiene delle mani. Conto sulla collaborazione di tutti i cittadini.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: il sindaco Alberto Oleari di Turate davanti al Municipio per una cerimonia pubblica)

22022021